Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Lemberg (ots)

Heute, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L486 zwischen Lemberg und Salzwoog, kurz nach der 1. Abfahrt nach Langmühle. Ein Smart, besetzt mit 2 jungen Männern überholte in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus Richtung Lemberg kommend einen Bus. Bei diesem Überholvorgang kam der Smart zunächst links auf den Grünstreifen, schleuderte anschließend nach rechts und überschlug sich mehrfach im leicht abschüssigen Grünstreifen. Der 21jährige Fahrer und der 28jährige Beifahrer, beide aus Dahn, kletterten glücklicherweise nur leicht verletzt aus dem auf der Seite liegenden Smart. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Gegen den Fahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, der Führerschein wurde eingezogen. Am Smart entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell