POL-PDKO: Unfallbeschädigter Pkw mit betrunkenem Fahrer

St. Goar (ots)

Am 27.08.2019, gg. 20:05 Uhr, wurde die Polizei über einen beschädigten Pkw, Dacia, mit GOA..-Kennzeichen , im Schloßberg St. Goar informiert, der auf 3 rollenden Reifen und einer Stahlfelge gefahren war. Bei der Überprüfung des 59j. Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, Alkotest ergab 1,11 Promille. Der Pkw wies rundherum frische Unfallspuren auf. nach Angaben des Fahrers kam dieser aus Oberwesel, Parkplatz REWE. Eine Unfallstelle konnte dem Fahrzeug bisher nicht zugeordnet werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt; ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen möchten sich mit der Polizei Boppard, 06742-8090 oder per Mail: piboppard@Polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

