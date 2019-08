Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unfallflüchtiger verursacht in Salzgitter-Bad einen Schaden von ca. 2.000 Uhr. Zeugenaufruf.

Salzgitter, Bad, Gustav-Stollberg-Ring, 22.08.2019, 06:00-14:15 Uhr.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass durch ein unbekanntes Fahrzeug offensichtlich beim Rangieren in einer Hofeinfahrt ein Garagentor beschädigt wurde. Es kann von der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden durch einen Kleintransporter verursacht wurde. Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere suchen wir Zeugen, die mögliche Anlieferungen in der Zeit von 06:00-14:15 Uhr festgestellt haben. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250.

Feuer verursachte in Salzgitter-Bad einen Schaden.

Salzgitter, Bad, Emsstraße, 25.08.2019, 16:30 Uhr.

Aus derzeit unbekannter Ursache entstand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Feuer. Zur Ermittlung der Brandursache sicherte die Polizei mögliche Spuren. Bei dem Feuer entstand ein Schaden im Kellerbereich. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte sich eine Person leicht. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Warnton eines ausgelösten Rauchmelders vernommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert und somit durch sein Handeln möglicherweise eine Ausbreitung des Feuers verhindert.

Streit eskalierte in Salzgitter.

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 25.08.2019, 21:00 Uhr.

Zwischen zwei Männern im Alter von 39 und 53 Jahren kam es zu einem Wortgefecht. Zur Ursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde der 39-jährige Mann mit einer Eisenstange geschlagen und hierbei leicht verletzt. Die Polizei führt derzeit Vernehmungen durch und bittet mögliche Zeugen, sich mit den Beamten in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in ein Vereinsheim ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Straße, 24.08.2019, 18:30 Uhr-25.08.2019, 06:45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter eine Tür zu einem Verkaufsraum auf und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 150 Euro. Ob die Täter Gegenstände aus dem Vereinsheim entwendet hatten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein und verursachten einen Schaden in vierstelligem Bereich.

Salzgitter, Max-Planck-Straße, 25.08.2019, 10:30-11:15 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang zu einem Wohnhaus und erbeuteten offensichtlich Wertgegenstände. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Sichtschutzelement geriet in Salzgitter in Brand.

Salzgitter, Lebenstedt, Stormstraße, 25.08.2019, 22:30 Uhr.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Sichtschutzelement in Brand. Sowohl das Element als auch eine angrenzende Hecke wurden durch das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte weniger als 100 Euro betragen.

Vermisstes Mädchen aus Salzgitter-Bad.

Salzgitter, Bad, 25.08.2019, 23:00 Uhr.

Die Polizei sucht ein aus Salzgitter-Bad abgängiges 12-jähriges Mädchen. Hintergründe Ihres Verschwindens sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Das Mädchen ist 160 cm groß, schlank, hat hellbraune nicht ganz schulterlange Haare, trägt eine dunkelblaue Hose und einen bis zu den Knien reichenden Baumwollmantel. Die Polizei setzte auch einen sogenannten Mantrailing-Hund bei der Suche ein. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

