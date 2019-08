Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.08.2019

Peine (ots)

E-Bikes entwendet

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 13:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes, welche vor einer Gaststätte in der Straße "Sundern" verschlossen abgestellt waren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Werkzeuge aus Transporter entwendet

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Heckklappe eines in der Hermann-Löns-Straße in Hohenhameln abgestellten Transporters auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug Werkzeuge und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 21:55 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Dieselstraße/ Schwarzer Weg in Peine ein Verkehrsunfall. Eine 54- jährige Peinerin wollte mit ihrem PKW von der Dieselstraße kommend auf den Schwarzen Weg in Richtung stadteinwärts abbiegen. Hierbei übersah sie den PKW einer 57-jährigen Peinerin, welche den Schwarzen Weg in Richtung Stederdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 54- Jährige leicht verletzt wurde. Die PKW waren derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

