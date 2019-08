Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 24.08.2019, 09.00 Uhr, bis 25.08.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Zeit: 24.08.2019, gg. 12.34 uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breite Str. Hergang: Bei der Kontrolle eines Motorrollers (45 km/h) stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnins war. Weiterhin bestand der Verdacht, dass Betäubungsmittel konsumiert wurden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Gefährliche Körperverletzung Zeit: 24.08.2019, 18:15 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger Hergang: Aufgrund von Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen Jugendlicher soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, wobei auch Gegenstände zum Schlagen genutzt worden sein sollen. Genaue Hintergründe sind noch unklar. Ein Jugendlicher zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu und musste im Krankenhaus versorgt werden. Anschließend erfolgte die Übergabe an die Eltern.

Verstoß Waffengesetz Zeit: 24.08.2019, 20:27 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Weserstraße Hergang: Besorgte Bürger melden eine männliche Person, welche mit einem Messer auf der Straße stehen soll. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige zwei Messer mit sich führte, wobei es sich bei einem Messer um ein Einhandmesser handelte. Da dies ein verbotener Gegenstand ist, wurde es sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Einbruch in Garage Zeit: 24.08.2019, 21:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Heinrich-von Stephan-Straße Hergang: Drei bislang unbekannte Personen sollen in eine Garage eingebrochen sein und ein dort abgestelltes Damenrad entwendet haben. Schadenshöhe ca 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter Bad unter 05341/825-0.

Diebstahl aus Pkw Zeit: 25.08.2019, 01:50 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Beinum, Zollhausstraße Hergang: Unbekannte Personen verschafften sich durch Überwinden der Zentralverriegelung und Zerstören einer Kfz-Fensterscheibe Zugang zum Transporter und entwendeten dort gelagertes Werkzeug. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Schadenshöhe ca 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

