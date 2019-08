Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

Am Samstag, 24.08.19, gegen 22.50 Uhr, kam es in Schladen, Hermann-Müller-Str., während einer Party zu Streitigkeiten zwischen einem 31 Jahre alten Mann und einem anderen namentlich bekannten Mann. In dessen Verlauf soll der Mann den 31jährigen zu Boden geschubst und ihm zwei Schläge in den Nacken versetzt haben, woraufhin dieser geflüchtet sei und die Polizei verständigt habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Alkoholisierte Radfahrer

Zwei Radfahrer, 20 und 27 Jahre alt, wurden Sonntagmorgen, 25.08.19, um 01.50 Uhr, in Wolfenbüttel, Halberstädter Str., anlässlich einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass beide Männer alkoholisiert waren. Alcotests ergaben bei dem 27jährigen eine AAK von 1,83 Promille, bei dem 20jährigen eine AAK von 1,77 Promille. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verursacher einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, Vorliegen eines Internationalen Haftbefehls

Am Samstag, 24.08.19, gegen 18.15 Uhr, wurde in der Grauhofstraße in Wolfenbüttel ein PKW Peugeot durch einen PKW Daimler beschädigt, woraufhin sich der Führer des Daimler unerlaubt entfernte, ohne die Feststellung seiner Beteiligung oder Personalien zu ermöglichen. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 38jährigen Mann als verantwortlichem Fz-Führer. Nach Ermittlung dessen Aufenthaltsortes wurde der Mann angetroffen und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Internationaler Haftbefehl ausgestellt war. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und dem Haftrichter zur Verkündung des Haftbefehls zur Auslieferung vorgeführt.

- Skiebe - PHK

