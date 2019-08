Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Sankt-Amand-Montrond-Straße/ Feuerteufel im Kindergarten

Coesfeld (ots)

Zwei Fälle von Sachbeschädigung durch Feuer beschäftigten Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend (06.08.) gegen 19.50 Uhr an den Kindergärten in der Sant-Amand-Montrond-Straße in Nottuln. Gemeldet war zunächst der Brand einer Holzhütte im Kindergarten. Im Zuge der Löscharbeiten stellte die Feuerwehrleute fest, dass im gleichen Kindergarten auch das Holzdach eines Spielgerätes entzündet worden war und im benachbarten Kindergarten ein Sonnensegel. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

