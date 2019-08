Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/ Drei Brände - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei Brände in einer Nacht beschäftigten Feuerwehr und Polizei in Coesfeld am Mittwoch (07.08.). Um 01.05 Uhr brannte an der Hansestraße ein Altkleidercontainer. Der direkte Folgeeinsatz ging um 01.27 Uhr zur Osterwicker Straße. Dort hatten Unbekannte die "Tauschhütte", eine Holzhütte des Caritasverbandes, in Brand gesetzt. Letztlich brannte gegen 03.40 Uhr ein Müllbeutel an einem Haus in der Großen Viehstraße. Alle Brände löschte die Feuerwehr Coesfeld. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

