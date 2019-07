POL-FR: Efringen-Kirchen: Kraftradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, 30.07.19, gegen 16.45 Uhr, stürzte der 78jährige Fahrer eines Leichtkraftrades beim Kreisverkehr auf der B3, Im Martelacker / Im Schlöttle. Bei dem Sturz rutschte der Mann über die Fahrbahn und stieß mit dem Kopf gegen eine Leitplanke. Ein Schutzhelm verhinderte offensichtlich schlimmere Kopfverletzungen. Dennoch musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

