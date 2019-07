Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl am Biedersee (45/1958) 26.07.2019, 17:30 Uhr

Speyer (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagnachmittag ein Mobiltelefon der Marke Huawei und einen Rucksack mit Kleidung und Fahrzeugschlüssel. Die Gegenstände waren am Biedersee, auf einem dortigen Privatplatz abgelegt. Die beiden 20-jährigen Geschädigten befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Wasser und stellten erst später das Fehlen der Gegenstände fest. Hinweise zu dem/den Täter(n) liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf circa 300 Euro belaufen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut darum, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegen zu lassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

