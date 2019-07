Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall beim Abbiegen in ein Grundstück (31/1252) 26.07.2019, 11:03 Uhr

Harthausen (ots)

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitagvormittag in Harthausen. Ein 20-jähriger Mann aus Baden-Württemberg befuhr die Kreisstraße 26 in Harthausen und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW, der mit zwei Personen besetzt war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt die 56-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges leichte Verletzungen. Der 20-jährige Verursacher und der 57-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurden nicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher muss nun mit einem Ermittlungsverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

