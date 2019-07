Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Speyer (ots)

25.07.2019, 07:35 Uhr

Ein Zeuge meldete gestern Morgen, dass an der Brücke der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer ein Sprayer am Werke sei. Vor Ort konnte der 26-jährige Mann aus Rostock mit einer Vielzahl von Spraydosen angetroffen werden als er gerade eine Fläche von etwa 10x2 Metern bearbeitete. Er führte keine Ausweispapiere mit und gab gegenüber den Beamten falsche Personalien an. Zudem war bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar und er zeigte drogentypische Auffallerscheinungen. Nach Verbringung auf die Dienststelle konnten seine tatsächlichen Personalien ermittelt werden. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,76 Promille und er erklärte, dass er am Morgen einen Joint geraucht habe und dass er gelegentlich bewusstseinsbeeinflussende Medikamente nehme. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der entstandene Schaden an der Brücke dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell