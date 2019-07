Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Quadfahrer leicht verletzt

Speyer (ots)

25.07.2019, 14:38 Uhr

Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer aus Schifferstadt missachtete die Vorfahrt an der Einmündung Armesünderweg/Karl-Spindler-Straße und kollidiert dadurch mit einem bevorrechtigten Quadfahrer. Der 37-jährige Schifferstädter wurde bei dem Unfall auf die Windschutzscheibe des PKW geschleudert, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht am Arm. Er wurde an der Unfallörtlichkeit kurzzeitig medizinisch versorgt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

