Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Krankenfahrstuhl

Speyer (ots)

24.07.2019, 16:15 Uhr

Der 81-jährige Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls befuhr die Paul-Egell-Straße und missachtete an der Einmündung der Weisgerberstraße die Vorfahrt eines 79- jährigen Speyerers, der mit seinem Skoda aus der Weisgerberstraße in die Einmündung einfuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der Unfallverursacher seinen Krankenfahrstuhl nach links weg, so dass das Gefährt aus dem Gleichgewicht geriet und nach rechts umkippte. Der Fahrer zog sich Schürfwunden an beiden Unterarmen zu, wie auch der Krankenfahrstuhl leichter Kratzschäden zu verzeichnen hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell