Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nicht sein Tag

Speyer (ots)

24.07.2019, 10:30 Uhr

Am Morgen des gestrigen Tages wurde bei einem 26-jährigen eine Durchsuchung seiner Aufenthaltsörtlichkeit durch Kriminalbeamte durchgeführt. Hierbei musste aufgrund der Abwesenheit des Mannes auch das Schloss im Anschluss ausgetauscht werden, dessen Schlüssel zur Abholung bei hiesiger Dienststelle hinterlegt wurden. Zudem war bekannt, dass gegen den Mann auch ein Haftbefehl über mehrere Hundert Euro offen war. Auf dem Weg zur Abholung seiner Schlüssel fiel der junge Mann einer Streifenbesatzung am Domplatz auf, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Somit zahlte er letztlich nicht nur den offenen Betrag des Haftbefehls, um einem Transport in die JVA zu entgehen, sondern auch noch die Verwarnung wegen des Gurtverstoßes.

