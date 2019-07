Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: betrunken Unfall verursacht

Speyer (ots)

24.07.2019, 15:49 Uhr

Ein 44-jähriger Ford Transit - Fahrer realisierte in der Waldseer Straße nicht, dass der Fließverkehr verkehrsbedingt zum Stehen kam und fuhr auf einen VW Golf auf. Der Aufprall war so heftig, dass der Golf auf einen VW Polo und dieser wiederum auf einen 3-er BMW geschoben wurden. Die 49-jährige Fahrerin des Golfs wurde bei dem Unfall leicht am rechten Unterarm verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Während der Unfallaufnahme war bei dem Unfallverursacher aus Weingarten Alkoholgeruch feststellbar. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille ergeben hatte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei die Gesamtschadenshöhe noch nicht feststeht.

