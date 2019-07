Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch verlorene Grünabfälle

Kleinmaischeid (ots)

Am 07.07.2019 gegen 14:05Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Dierdorf die B413 aus Kleinmaischeid kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Hinter einer nicht einsehbaren Kuppe befand sich heruntergefallene Ladung in Form von Grünabfällen und Heckenschnitt. Aufgrund von Gegenverkehr konnte der PKW-Fahrer nicht ausweichen und fuhr über die Hindernisse rüber. Dabei entstand Sachschaden am PKW. Das bislang unbekannte Fahrzeug, welches die Ladung auf einer Strecke von ca. 200 m verloren hat, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

