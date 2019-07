Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fleischdieb

Letmathe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an der Oestricher Straße das Grillfleisch aus einer Tiefkühltruhe geholt. Als die Inhaber am Morgen in ihre Gartenhütte kamen, stand die Truhe offen und das Fleisch war weg.

