Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ Pkw-Aufbruch

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Dienstag eine Hauseingangstür zu Büroräumen an der Westfalenstraße aufzubrechen. Das gelang nicht. Der Täter entfernte sich ohne Beute.

An der Griesenbraucker Straße wurde in der Nacht zum Dienstag ein VW EOS aufgebrochen. Der Unbekannte durchwühlte den Wagen und nahm eine Brille, zwei Brillenetuis und Kleingeld an sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

