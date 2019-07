Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Kabel auf Baustelle

Einbrecher knacken Tresor

Menden (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen verschwanden an der Freiherr-vom-Stein-Straße mehrere Kabel. Diebe hatten das Schloss eines Baustromverteilerkastens geknackt und sind anschließend mit ihrer Beute im vierstelligen Wert auf und davon.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag ihr Unwesen am Bösperder Weg getrieben. Sie schlugen mit Gullideckeln die Schaufensterscheibe eines Blumengeschäfts ein. Anschließend brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen (9099-0).

