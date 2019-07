Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schulbuch im Wald verbrannt/ Feuer auf Lkw-Ladefläche

Altena (ots)

Ein Jäger entdeckte am Dienstagabend um 21.45 Uhr in einem Wald am Nettenscheid ein abgefackeltes Schulbuch unter Bäumen. Das erloschene Feuer hatte auch Äste zweier Bäume angegriffen, sich dann aber trotz der extrem trockenen Wetterlage nicht weiter ausgebreitet. Weitere Spuren außer den halb verkohlten Seiten aus dem Englisch-Buch der Klasse 5 gibt es nicht. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Brandgefahr.

An der Hagener Straße gab es gegen 20 Uhr ein Feuer auf der Ladefläche eines Klein-Lkws. Der VW Crafter hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nachrodt gestanden. Als der Fahrer wieder los fuhr in Richtung Altena bemerkte er den Rauch auf der Ladefläche. Er stoppte auf der Bundesstraße. Auf der Ladefläche brannte ein mit Schutt und Papier beladener Eimer. Die Trinkflasche des Fahrers genügte, um die Flammen zu ersticken. Den Rest erledigten Polizeibeamte mit dem Feuerlöscher. Die B 236 war unterhalb vom Knerling für etwa zehn Minuten blockiert. Die Nachrodter Feuerwehr zog die verbrannten Gegenstände von der Ladefläche und untersuchte die restliche Ladung per Wärmebildkamera. Eine mögliche Erklärung für die Feuer ist, dass jemand auf dem Supermarkt-Parkplatz eine Zigarettenkippe auf dem Wagen entsorgt hat. Es entstand leichter Sachschaden an dem Kleinlaster.

