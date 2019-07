Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei bittet um Mithilfe

Speyer (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019 werden bei einem Beschuldigten eines Ladendiebstahls im Rahmen der Vernehmung zwei "Harry-Potter-Anhänger" (siehe Lichtbild) aufgefunden. Nach eigenen Angaben habe der Mann diese ca. 3 Tage vorher auf einer "großen Straße" in Speyer gefunden, so dass hier von einer Fundunterschlagung auszugehen ist. Bisher konnten die Anhänger keinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Möglicherweise vermisst ein Kind oder ein erwachsener Fan der Fantasy-Reihe die Anhänger und würde sich über eine Rückgabe freuen.

