Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstagabend konnte gegen 22 Uhr eine Streifenbesatzung in der Rheinuferstraße in Breisach einen Pkw-Fahrer kontrollieren, der der Polizei bereits hinreichend bekannt ist. Der 30-jährige Mann fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis und ist bereits schon mehrfach wegen dem gleichen Delikt angezeigt worden. Der Pkw wurde zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt und der Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt.

