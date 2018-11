POL-NI: Einbruch in Reihenhaus

Bückeburg (ots) - (ma)

Am Sonntag hat sich in Bückeburg ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus ereignet, wobei die Einbrecher in der Zeit von 17.00 bis 22 Uhr ein Reihenmittelhaus in der Röntgenstraße aufsuchten.

Auch hier war es wieder die aufgehebelte Terrassentür, die die Täter als Einstieg in das Wohnhausinnere nutzten.

In Abwesenheit der Hausinhaber wurden diverse Möbel geöffnet und durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes wurden keine Gegenstände entwendet.

Weil die Einbrecher die Terrassentür wieder verschlossen und durch die Haustür verschwanden, wurde der Einbruch durch die Hausinhaber erst zeitverzögert bemerkt.

Die Ermittler mussten bei diesem Tageswohnungseinbruch erneut feststellen, dass das Haus bei Abwesenheit der Hausbewohner vollkommen unbeleuchtet war.

