POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Mit 1500 Euro Sachschaden fand eine Fahrerin ihren geparkten Mercedes A-Klasse an der Wilhelm-Tell-Straße vor. Sie hatte den Wagen am Sonntag gegen 11.10 h dort abgestellt und um 12.05 h war er beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten, grauen VW Tiguan. Der Wagen stand in der Nacht zu Montag an der Straße "Im Brinkmannsfeld". Der Unfallfahrer flüchtete.

Dorsten:

Mit einem Sachschaden in Höhe von 1000 Euro stand ein geparkter, blauer VW Golf am Montag um 09.45 h beschädigt am Westwall. Um 08.45 h hatte der Fahrer ihn unbeschädigt dort hingestellt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Gladbeck:

An der Straße "Am Bergerot" wurde in der Nacht zu Sonntag ein geparkter, roter Ford Fiesta so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Der Wagen stand in einer Sackgasse und war an der Front beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Herten:

Ein schwarzer Audi hat beim Anfahren von einem Parkstreifen am Montag um ungefähr 07.45 h an der Nimrodstraße einen vorbeifahrenden silbernen Hyundai beschädigt. Der Wagen hat einen Schaden von etwa 3000 Euro. Der Audi flüchtete.

Recklinghausen:

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde am Börster Weg bei einer Unfallflucht ein geparkter, weißer VW Up beschädigt. Der Wagen hat einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und flüchtete.

