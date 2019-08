Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.08.2019

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend wurden Beamte der Polizei Peine auf einen 17-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der die Richard-Langeheine-Straße in Peine befuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Es wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Peine einen 22-jährigen Autofahrer in der Thomas-Mann-Straße in Peine. Dieser räumte den Konsum von Marihuana am Vorabend ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbrüche

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in ein Vereinsheim in der Schulstraße in Gr. Ilsede ein und entwendeten aus einem Kühlraum Spirituosen.

In derselben Nacht brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Ligusterweg in Peine ein. Es wurde Diebesgut in einem Wert von ca. 200 Euro entwendet.

Verkehrsunfallfluchten

Am Freitag, zwischen 09:30 und 10:15 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den abgestellten grünen Opel Adam der Geschädigten im Pulverturmwall in Peine, ohne sich anschließend um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von Donnerstagmorgen auf Freitagmorgen in der Bodelschwinghstraße in Vechelde. Dort fuhr der unbekannte Verursacher gegen den ebenfalls abgestellten Pkw, einen silbernen Opel Astra, des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter 05171/999-0 entgegen.

