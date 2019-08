Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sörgenloch (ots)

Am 18.08.2019, 01:00 Uhr, befährt eine 37-jährige Nieder-Olmerin die Mainzer Straße in Sörgenloch. Bei einer Fahrbahnverengung verliert sie die Kontrolle über ihren Pkw und kollidiert mit einem auf dem Gehweg stehenden Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass sie deutlich alkoholisiert ist (über 2 Promille). Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Eine zuvor gemeldete Verkehrsunfallflucht in Hahnheim kann der Nieder-Olmer ebenfalls zugeordnet werden. Demnach touchierte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell