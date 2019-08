Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 24. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrslage:

Trunkenheit im Verkehr (Radfahrer) Samstag, 24.08.2019, 01:20 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Bahnhofstraße

Am frühen Samstagmorgen, 24.08.2019, um 01:20 Uhr, kontrollierte die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel einen Radfahrer. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholgehalt von über 2,00 Promille festgestellt. Daraufhin wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Trunkenheit im Verkehr Samstag, 24.08.2019, 04:15 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Alter Weg

Am Samstag, 24.08.2019, gegen 04:15 Uhr, hielt die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf dem Alten Weg in Wolfenbüttel den Führer eines PKW zur Kontrolle an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,90 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

