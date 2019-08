Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.08.2019. Unfallverursacher flüchtete in Vöhrum, Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Vöhrum, Sandweg, 15.08.2019, 22:00 Uhr-16.08.2019, 08:00 Uhr.

Ein am Fahrbahnrand des Sandweges abgestellter weißer VW Polo GTI wurde offensichtlich in der Nacht vom 15. auf den 16.08.2019 angefahren und dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass am Stoßfänger und am Kotflügel vorn links Kratzspuren zu erkennen sind. Offensichtlich könnte es sich bei dem Verursacher um ein schwarzes Fahrzeug handeln.

Die Polizei in Vöhrum ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Falls Sie Zeuge des Unfalles waren oder auch Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Vöhrum unter der Rufnummer 05171/ 23220 in Verbindung zu setzen.

