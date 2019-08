Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Donnerstag, 22.08.2019, gegen 16:40 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Wolfenbüttel am Donnerstagnachmittag fest, dass ein 24-jähriger Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto auf der Mascheroder Straße unterwegs war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Auto gerät in Brand

Donnerstag, 22.08.2019, gegen 19:30 Uhr

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstagabend ein PKW in der Straße Im Kalten Tale während der Fahrt in Brand. Der 53-jährige Fahrer des PKW versuchte noch das Feuer im Motorraum zu löschen. Hierbei zog er sich leichte Verbrennungen an den Händen zu. Letztendlich konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch andere Verkehrsteilnehmer gelöscht werden. Am PKW entstand Sachschaden.

