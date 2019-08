Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zwei Unfälle mit schwerverletzten Zweiradfahrern

Peine (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am 22.08.2019, um 15:03 Uhr, in der Straße Am Silberkamp Ecke Hans-Gallinis-Straße. Ein 28-jährige Peiner befuhr mit seinem PKW Opel Astra die Straße Am Silberkamp in Richtung Schwarzer Weg und wollte nach links in die Hans-Gallinis-Straße. Hierbei übersah er den, auf dem Radweg entgegenkommenden 85jährigen E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der E-Bike-Fahrer stürzte und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen, dieser hätte die schweren Kopfverletzungen ggf. verhindert. Der 85-jährige kam ins Klinikum Peine, am PKW entstand nur leichter Sachschaden.

Ein weiterer Unfall mit einem schwerverletzten Fahrer eines Kleinkraftrades ereignete sich um 19:45 Uhr auf der K5 zwischen Wendesse und Stederdorf. Der 18jährige Peiner fuhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Stederdorf und beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dies erkannte die hinter ihm fahrende 22jährige Citroenfahrerin aus Ilsede, die bereits zum Überholen angesetzt hatte, zu spät und fuhr auf. Der 18jährige schlug durch den Aufprall in die Windschutzscheibe des PKW ein, das Kleinkraftrad wurde ca. 30 Meter weiter geschleudert. Der Fahrer des Kleinkraftrades kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Peine, sowohl der Roller als auch der PKW waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

