Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 22. August 2019:

Salzgitter (ots)

Peine: Simson Motorroller entwendet

Mittwoch, 21.08.2019, zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen, auf dem Parkplatz Am Schlosswall in Peine, abgestellten Motorroller. Der Wert des grünen Rollers der Marke Simson wird mit zirka 1500,-- Euro angegeben. Am Roller befand sich das Versicherungskennzeichen 345LST. Hinweise erbittet die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Peine: Sachbeschädigung an PKW

Dienstag, 20.08.2019, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.08.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten unbekannte Täter den linken Außenspiegel eines in einer Parkbucht in der Straße Im Krähenfeld abgestellten PKW Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 200,-- Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 20.082019, zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Fahrzueugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr, einen in der Albert-Sergel-Straße zum Parken abgestellten schwarzen Mercedes Vito. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den an der linken vorderen Seite entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000,-- Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben. Es konnten gelbe Farbanhaftungen festgestellt werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05331 /933104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell