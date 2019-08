Polizei Salzgitter

POL-SZ: Fahrtraining für Senioren - Fit im Auto - noch freie Plätze vorhanden

Wolfenbüttel (ots)

Die Verkehrswacht Hornburg bietet auf dem Gelände der Nordzucker AG in Schladen wieder ein Fahrtraining für Senioren an. Das von der Landesverkehrswacht Niedersachsen entwickelte Programm bietet Senioren ab 65 Jahren die Möglichkeit, sich und ihre Fähigkeiten zu testen. Ganz unter Gleichgesinnten, ganz ohne Stress und Druck. Und garantiert ohne Angst, den Führerschein abgeben zu müssen. Unter Anleitung und Beobachtung von Fahrlehrern machen sie eine Probefahrt im öffentlichen Verkehrsraum, machen Bremsübungen und werden über Sitz- und Spiegel-einstellungen informiert. Außerdem erhalten sie Informationen über Neuerungen im Straßenverkehr und nehmen an einem intensiven Erfahrungsaustausch teil. Es gibt noch freie Plätze am Sa., 31.08.2019, um 09:00 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 Euro pro Person. Bei Interesse melden sie sich bitte bei der Gemeinde Schladen-Werla, 05335/801-51 oder per mail bei Simone Hartmann (simone.hartmann@polizei.niedersachsen.de) an.

