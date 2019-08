Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Zeugen gesucht

Mittwoch, 21.08.2019, gegen 11.45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr, auf der Bundesstraße 1, zwischen Cremlingen und Abbenrode, ereignet hat. Demnach soll der Fahrer eines bislang unbekannten PKW auf dieser Strecke mehrere Fahrzeuge rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe ein entgegenkommender Fahrer eines PKW abbremsen und nach rechts ausweichen müssen. Trotzdem sei es zu einer Kollision der jeweils linken Außenspiegel gekommen. Der unbekannte Verursacher habe seine Fahrt in Richtung Abbenrode mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000,-- Euro zu kümmern. Zum PKW des Unbekannten können keine Angaben gemacht werden, möglicherweise hätte sich im PKW ein älteres Ehepaar befunden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

