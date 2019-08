Polizei Salzgitter

Peine: Raub einer Geldbörse und eines Handys

Samstag, 17.08.2019, gegen 00:45 Uhr

Ein 39-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen von einer bislang unbekannten Person unter Vorhalt einer Pistole ausgeraubt worden. Demnach sei der 39-Jährige in Peine auf der Straße Am Pulverturm, in Höhe des dortigen Parkhauses, zu Fuß unterwegs gewesen. Hier sei ihm ein unbekannter Mann entgegengekommen. Dieser habe ihn noch freundlich gegrüßt und dann sofort mit einer Pistole bedroht. Im weiteren Verlauf habe er die Hosentaschen des Opfers durchsucht und hieraus die Geldbörse mit Inhalt sowie ein Handy der Marke I-Phone XR entwendet. Anschließend sei der Unbekannte unerkannt in Richtung Werderstraße geflüchtet. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, zirka 185 - 190 cm groß, zirka 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, dunklen Vollbart tragend, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen und mit osteuropäischem Akzent sprechend. Hinweise erbittet die Polizei Peine unter: 05171 / 999-0.

Peine: Autofahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 21.08.2019, gegen 01:10 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Niedersachsenstraße unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Hier ergab der Test einen Wert von 0,82 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief ebenfalls positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Peine: Radfahrerin mit 3,92 Promille unterwegs

Dienstag, 20.08.2019, gegen 19:55 Uhr

Die Polizei kontrollierte am Dienstagabend eine 34-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Mountainbike auf dem Echternplatz in Peine unterwegs war. Die 34-Jährige stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,92 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen.

