Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 25.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autodiebe stahlen Audi A6 - Obertshausen

(aa) Autodiebe stahlen einen in der Gräfenwaldstraße geparkten Audi. Der A6 Avant verschwand zwischen Dienstag, 9 Uhr und Mittwoch, 8.50 Uhr. An dem grauen Fahrzeug waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Radler mit Hund beschädigte Auto - Zeugen bitte melden! - Mühlheim

(aa) Am Sonntagabend ereignete sich eine Unfallflucht in der Fährenstraße, wobei es erste Hinweise zum Verursacher gibt. Zwischen 19 und 20 Uhr soll ein Fahrradfahrer, der mit einem Hund unterwegs war, in Höhe der Hausnummer 38 und vor einem Restaurant gegen einen dort geparkten Mercedes gestoßen sein. An dem Fahrzeug sind der vordere Kotflügel und die Motorhaube zerkratzt und eingedellt. Der Radler, der einen Pitbull bei sich hatte, kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 500 Euro. Den Unfall sollen nach ersten Erkenntnissen Passantinnen beobachtet haben. Diese wichtigen Zeugen sowie weitere werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeiwache in Mühlheim zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Beute bestand aus Zigaretten - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Mittwoch in einen Getränkemarkt an der Seligenstädter Straße eingedrungen waren, hatten es offensichtlich auf Zigaretten abgesehen. Zwischen 19.30 und 8.30 Uhr hatten die Täter zunächst versucht, die Eingangstürscheibe zu zertrümmern. Da dies misslang, hebelten sie die Tür auf. Anschließend wurden gut 130 Zigarettenpackungen verschiedener Marken aus dem Kassenbereich mitgenommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Präventionsaktion "Vorsicht Abzocke" kam bei Wochenmarktbesuchern gut an - Hanau

(aa) In Sachen "Vorsicht Abzocke!" war am Mittwochvormittag Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann auf dem Markplatz aktiv. Hintergrund ist eine Anrufserie falscher Polizeibeamter in den letzten Wochen. Die Betrüger gaben sich in den Telefonaten als Polizeibeamte aus, die Wertsachen der Anwohner abholen müssten, um diese vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden Einbruch zu schützen. Adelmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle sagte: "Wir führten unsere Präventionsaktion bewusst auf den Wochenmarkt durch, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger vor betrügerischen Anrufen zu warnen." Unterstützt wurde Adelmann von den Schutzleuten vor Ort, Katja Uffelmann und Kai Strauss und von drei ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren. Adelmann sagte weiter: "Wir haben Gespräche mit gut 200 Marktbesuchern geführt und Informationsmaterial verteilt. Wir haben deutlich gemacht, dass die Polizei am Telefon niemals danach fragt, wieviel Geld, Schmuck oder andere Wertsachen jemand hat." Adelmann betonte, dass Betrüger nach wie vor die Masche "Falsche Polizeibeamte" anwenden, um sich zu bereichern und kündigte weitere Präventionsaktionen im Bereich Main-Kinzig an. Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann ist auf der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.

3. Radfahrer trat zu - Zeugen gesucht - Hanau/Groß-Steinheim

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die am Dienstagmittag ein etwa 1,80 Meter großer Mountainbike-Fahrer begangen haben soll. Gegen 13.50 Uhr saß ein 32-Jähriger in der Ludwigstraße an der Bushaltestelle "Jürgen-Sticher-Platz", als der Fahrradfahrer auf dem Gehweg vorbeiradelte. Der 32-Jährige sprach den Unbekannten auf das Falschfahren an, woraufhin dieser abstieg und dem Hanauer unvermittelt gegen die Brust trat. Anschließend machte sich der schlanke Täter, der einen schwarzen kurz rasierten Vollbart trug, davon. Er hatte schwarze Haare (etwa zehn Zentimeter lang mit Undercut) und war mit einem grünen T-Shirt sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Die Ermittlungsbeamten bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Unfallflucht: Auto überholte zu eng einen Radler - Zeugen gesucht - Maintal

(aa) Ein Fahrradfahrer stürzte am Mittwochabend im Dörnigheimer Weg gegen einen geparkten Lastwagen, weil ein dunkelblauer Kleinwagen gegen 18.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und zu eng an ihm vorbeigefahren war. Dadurch hatte der 54-jährige Radler das Gleichgewicht verloren. Mit einem Armbruch kam der Mann aus Nürnberg in ein Krankenhaus. Der Verursacher, mit dessen Fahrzeug es keine Berührung gab, flüchtete in Richtung Goethestraße. Da der Radler verletzt wurde, übernehmen nun die Ermittler der Unfallfluchtgruppe den Fall. Die Beamten klärten im Jahr 2018 jeden zweiten Unfall, bei denen sich ein Beteiligter trotz verletzter Personen unberechtigt entfernt hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 25.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

