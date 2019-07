Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 24.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Tiefgaragenzufahrt wurde beschädigt - Offenbach

(aa) Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagabend in der Straße "Hafeninsel" die Tiefgaragenzufahrt des Hauses 46-48 touchiert. An der Hausfassade ist nun ein Schaden von etwa 8.000 Euro zu beklagen. Da sich der Verursacher nicht darum kümmerte, ermitteln nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 erbeten.

2. Wer sah die Unfallflucht auf dem Parkplatz des Bürgerbüros? - Seligenstadt

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz des Bürgerbüros ereignet hat. Zwischen 8.30 und 10 Uhr wurde dort ein geparkter VW angefahren und am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden an dem Passat wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht darum. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah die Auseinandersetzung auf der Straße? - Hanau

(aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Rosenstraße; die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich gegen 16.15 Uhr auf der Straße drei Männer im Alter von 23, 36 und 38 Jahren geschlagen haben. Dabei erlitt einer der Beteiligten Verletzungen an der Schulter und im Gesicht. Ein weiterer klagte über Schmerzen im Rippenbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

2. Rentnerin wurde in der Garage angefahren und verstarb - Schlüchtern

(aa) Eine Rentnerin wurde am Dienstagnachmittag in ihrer Garage vom eigenen Auto erfasst; sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus und verstarb noch am selben Abend. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalpolizei fuhr der Ehemann das Fahrzeug. Er soll gegen 17.15 Uhr beim Hineinfahren in die Garage seine dort stehende Ehefrau angefahren haben. Beide Eheleute sind 81 Jahre alt. Staatsanwaltschaft und Kripo gehen bislang von einem Unglücksfall aus; ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Hergangs beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 24.07.2019, Pressestelle, Rudi Neu

