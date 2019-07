Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 23.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Gaststätte - Offenbach

(aa) Unbekannte waren in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Frankenstraße eingedrungen. Zwischen 19.45 und 9 Uhr hatten die Einbrecher die mit einem Gitter gesicherte Eingangstür aufgehebelt. Innen wurden dann zwei Stahlschränke und ein Spielautomat aufgebrochen. Die Diebe stahlen Geld und verschwanden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer sah die Unfallflucht? - Dietzenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen in der Darmstädter Straße 33 ereignet hat. Zwischen 8 und 9.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der dortigen Verbrauchermärkte ein geparkter Kia angefahren. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro, der nun am Heck des grauen Sorento zu beklagen ist und fuhr davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Wer sah die Auseinandersetzung unter Hundebesitzern - Dietzenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung unter "Gassi-Gehern", die sich am späten Montag in der Kurt-Schumacher-Allee ereignet hat. Gegen 23.55 Uhr trafen in Höhe der Hausnummer 28 auf dem dortigen Parkplatz eine 33-Jährige und ein 69-Jähriger aufeinander. Die Dreieicherin war mit zwei Hunden, darunter ein weißer Akita und der Offenbacher samt Begleiterin mit ebenfalls zwei Hunden spazieren. Nach ersten Erkenntnissen verbissen sich zwei Hunde ineinander. Im weiteren Verlauf sollen sich dann die jeweiligen Hundebesitzer geschlagen haben. Die Beamten der Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Dietzenbacher Wache zu melden.

4. Zusammenstoß auf der B 486: Autofahrerin wurde verletzt - Langen

(aa) Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 486 ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und ein Schaden von etwa 82.000 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 7 Uhr ein 25-jähriger Opel-Lenker die B 486 in Richtung Mörfelden und kam zunächst nach rechts von der Straße ab. Daraufhin geriet der Astra in den Gegenverkehr und stieß mit dem Volvo einer 54-Jährigen aus Griesheim zusammen. Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Blessuren und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft nun, ob die Bedienung des Zigarettenanzünders durch den Langener die Ursache des Unfalls ist. Kurz nach 8.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

5. Sittenstrolch zeigt sich einer Frau - Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(as) Ein Exhibitionist zeigte sich am Sonntagmorgen, gegen 7.35 Uhr, einer 51-jährigen Mühlheimerin im Waldgebiet zwischen den Mühlheimer Ortsteilen Dietesheim und Lämmerspiel. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann von schlanker Gestalt und heller Hautfarbe war auf einem Fahrrad unterwegs und kam der Geschädigten zunächst auf der Bruchschneise erstmalig entgegen. Wenige Augenblicke später kam der Unbekannte zurück und entblößte sich vor der 51-Jährigen. Erst nachdem die Mühlheimerin laut schrie, flüchtete der Sittenstrolch auf seinem Rad mit erhöhtem Tempo auf der Bruchschneise in westliche Richtung. Laut der Geschädigten soll der Mann sehr kurze blonde Haare, vermutlich als Haarkranz und ein auffällig hellblaues Poloshirt oder Hemd sowie eine lange Stoffhose getragen haben. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Apotheke - Jugendliche flüchteten ohne Beute -Nidderau/Ostheim

(aa) Anwohner aus der Hanauer Straße hörten am frühen Dienstag laute Geräusche. Gegen 0.30 Uhr sahen sie zwei Einbrecher aus einer Apotheke flüchten. Die etwa 16 Jahre alten Unbekannten hatten mit Kanaldeckeln die Eingangstür sowie eine Scheibe der Apotheke zertrümmert. Die Täter flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute in Richtung Marköbeler Straße. Beide waren dunkel gekleidet mit langen Hosen und Kapuzenoberteilen. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 23.07.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell