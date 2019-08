Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.08.2019. Polizei ermittelt in Salzgitter wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Kattowitzer Straße, 20.08.2019, 19:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren in Streit. Zur Ursache des Streites können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Im Verlaufes des Streites sollen von den Männern Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Eine genauere Benennung ist im Moment nicht möglich und Bedarf erst einer Vernehmung aller Beteiligten. Die Beteiligten zogen sich Verletzungen an den Händen, im Gesicht und am Rücken zu. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung ein.

Salzgitter, Lebenstedt, An der Windmühle, 20.08.2019, 23:00 Uhr.

Zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren gerieten aus derzeit unbekannten Gründen in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung soll der 25-jährige Mann den Geschädigten mit einem Schneitwerkzeug am Finger verletzt und diesen schließlich auch geschubst haben. Der 21-jährige Mann sei daraufhin zu Fall gekommen und habe Prellungen und Abschürfungen erlitten. Er musste ärztlich in einem Krankenhaus versorgt werden.

