Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - 12. Einsatztrainer-Cup am 22.08.2019 bei der PD AFB

Eutin (ots)

Am Donnerstag, 22.08.2019, findet der 12. Einsatztrainer-Cup in Eutin statt. Zu diesem traditionellen Wettkampf der Einsatztrainerinnen und -trainer der Landespolizei meldeten sich in diesem Jahr insgesamt 12. Mannschaften an. Neben den Behörden der Landespolizei werden sich Gastmannschaften der Steuerfahndung, der Bundeswehr Eutin und des Sportbildungszentrums den anspruchsvollen Aufgaben stellen. Titelverteidiger ist die Mannschaft der 1. Einsatzhundertschaft der gastgebenden Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei.

An verschieden Stationen wird von den teilnehmenden Mannschaften körperliche Leistungsfähigkeit, das Beherrschen von Einsatzmitteln, Geschicklichkeit und nicht zuletzt Teamarbeit gefordert sein, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen.

Gerne möchten wir Sie als Medienvertreter herzlich einladen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Fotos, auf denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer identifizierbar sind, nicht in allen Fällen zur Veröffentlichung freigeben können. Eine Pressebegleitung wird vor Ort sein und entsprechende Hinweise geben.

Falls wir Ihr Interesse an einer Berichterstattung wecken konnten, finden Sie sich bitte am Veranstaltungstag um 13.00 Uhr an der Objektschutzwache unserer Dienststelle ein: Polizeidirektion AFB, Hubertushöhe, Eutin.

Eine kurze Anmeldung erbitten wir bis 21.08.2019, 14.00 Uhr, unter sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

