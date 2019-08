Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Pfarrheim

Kevelaer-Kervenheim (ots)

In der Zeit von Freitag 09.08.2019, 16:00 Uhr bis Samstag 10.08.2019; 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Pfarrheim an der Wallstraße ein. Zuvor wurde versucht die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Das Büro und der Küchenbereich wurden den Tätern durchsucht. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon: 02823-1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell