Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Transporters gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (08. August 2019) gegen 8:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen gelben VW Van, der auf der Venloer Straße auf Höhe einer Postfiliale abgestellt war. Ein Zeuge hörte ein Geräusch und lief nach draußen. Dort sah er noch einen weißen Kleintransporter, der in Richtung Annastraße davonfuhr. Der VW wurde rechts am Heck beschädigt. Der Fahrer des weißen Transporters oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

