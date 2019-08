Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfall

Unbekannter Autofahrer gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (06. August 2018) gegen 23:15 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Honda Civic auf der Marienstraße in Richtung Kevelaer unterwegs. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung kam ihr ein unbekannter PW auf ihrer Spur entgegen. Die 19-Jährige wich nach links aus und streifte das Verkehrshindernis mit der linken Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Schaden am Honda. Der unbekannte Autofahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell