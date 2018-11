POL-PDKO: Einbruch in Mühlenanwesen

Burgen (ots) - Am Samstag dem 10.11. kam es gegen 16 Uhr zu einem Einbruch in ein abgelegenes Mühlengebäude, ehemalige Franzenmühle, im Burgener Baybachtal. Unbekannter Täter drangen mittels einer Flex in eine Garage ein und entwendeten Werkzeug, darunter eine Motorsäge und einen Freischneider. Der Versuch in das Wohnhaus selbst einzudringen mißlang aber. Eventuell haben Spaziergänger oder Jäger Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach

