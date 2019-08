POL-KLE: Issum - Unbekannte zünden Fahrräder an Haltestelle an

Kreispolizeibehörde Kleve

Issum (ots)

In der Nacht zu Freitag (09. August 2019), gegen 1:15 Uhr, zündeten unbekannte zwei Fahrräder an, die an der Bushaltestelle "Amray" auf der Kapellener Straße abgestellt waren. Eine Zeugin sah das Feuer und informierte die Feuerwehr. Bei den Rädern handelt es sich um ein Damenrad in den Farben Weiß und Rosa und um ein schwarz-blaues Herrenrad. Beide gerieten an den Hinterreifen in Brand, das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Eigentümer der Räder sind bislang nicht bekannt. Hinweise dazu, wem die Räder gehören könnten, und zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

