Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstal- Hochwertige Ringe entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstag (31.7.) wurden aus einem Juweliergeschäft an der Eschstraße in Bünde mehrere hochwertige Ringe entwendet. Zur Tatzeit gegen 13:00 Uhr befand sich eine männliche Person im Geschäft und täuschte Interesse an diversen Ringen vor. Dem Täter wurden mehrere Ringe im Gesamtwert von 2000 Euro gezeigt. Plötzlich nahm die Person die Ringe und verließ fluchtartig den Laden in Richtung Pauluskirche. Der Täter wird beschrieben mit ca. 25-30 Jahren, südländisches Erscheinungsbild, 175cm groß und eine dunklen Bart. Getragen hat er eine blaue Jeans und einen grauen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Diebstahl oder auch zum Verbleib des Schmuckes mitteilen können, sich bei der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell