Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Rohren- Schrottsammler unterwegs

Vlotho (ots)

(sls) In Vlotho in der Straße Am Stadion kam es am Anfang der Woche (29.7.) zu einem Diebstahl von Messing- und Kupferrohren. Der Bewohner hat am Samstag ca. 30 kg der Rohre auf dem Grundstückshof vor seiner Garage abgelegt. Am Dienstag bemerkte er dann, dass alle Rohre von dort unbefugt weggenommen wurden. Aufmerksame Nachbarn konnten beobachten, dass das Fahrzeug eines Schrottsammlers vor dem Grundstück gestanden und die Rohre mitgenommen habe. Der Geschädigte hat diese Abholung jedoch nicht beauftragt. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch zu einem Schrottsammler im Bereich Vlotho machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

