Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an weißen Opel- Täter nehmen Kennzeichen mit

Herford (ots)

(sls) In einem Fall von Kennzeichendiebstahl ermittelt zurzeit die Polizei Herford. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld stellte seinen Pkw Opel Adam am Montagmorgen (29.7.) auf dem Pendlerparkplatz zur BAB A2 an der Vlothoer Straße ab. Als er am Dienstnachmittag von dort wieder mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte er, dass beide Kennzeichen BI-JN 18 entwendet wurden. Da dieser Parkplatz dauerhaft rund um die Uhr genutzt wird, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zu Diebstahl machen können. Diese mögen sich bitte unter der Tel. 05221-8880 melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell