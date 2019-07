Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streusalzlager und Stromkasten beschädigt- Verursacher flüchtet

Vlotho (ots)

(sls) Am vergangenen Sonntag (28.7.) meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und gab an, dass an der Ringstraße ein Streusalzbehälter und eine Stromverteilerkasten erheblich beschädigt wurden. Aufgrund der vor Ort festgestellten Schäden, besteht der Verdacht, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zunächst gegen den Streusalzbehälter gefahren ist. Durch die Kollision wurde der Behälter dann gegen den Stromverteilerkasten geschoben. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zu diesen Beschädigungen machen können, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

