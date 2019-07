Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Seniorin- Täter entwenden Handtasche

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (29.7.) gegen 11:40 Uhr wurde in Bünde eine 83-Jährige Bünderin Opfer eines Handtaschenraubes. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit zu Fuß auf der Holzhauser Straße. In Höhe der Einmündung Wirtsheide kam ihr eine unbekannte Person zunächst entgegen. Nachdem diese Person an ihr vorbeiging, habe dieser sie dann plötzlich von hinten geschubst. Die Geschädigte konnte einen Sturz noch vermeiden, allerdings nutzte der Täter diese herbeigeführte Situation, um der 83-Jährigen ihre Handtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete die Person fußläufig in Richtung Levisionstraße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine beige Handtasche mit diversen persönlichen Papieren, Debitkarten und Bargeld. Der Täter wird beschrieben mit ca. 30 Jahre alt, südländischem Aussehen und 170cm groß. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und mehrfarbigen Oberteil. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford, Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell